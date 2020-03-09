МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Шахты восьми государственных угледобывающих предприятий на Украине могут быть полностью обесточены 10 марта в связи с долгами за электроэнергию, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Завтра станет тестовым днем как для нового премьер-министра (Дениса Шмыгаля – ред.), так и для президента (Владимира Зеленского — ред.). Министр энергетики не назначен, но часов никто не останавливал — уже завтра, 10 марта, могут быть полностью обесточены шахты восьми государственных угледобывающих предприятий", — написал Волынец в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о шахтах на госпредприятиях "Торецкуголь", "Мирноградуголь", "Селидовуголь", "Лисичанскуголь", "Первомайскуголь", "Угольная компания "Краснолиманская", "Волыньуголь", "Львовуголь".

Глава профсоюза отметил, что критическая ситуация возникла в связи с тем, что компания "Укринтерэнерго" не заключила договоры с шахтами о поставках электроэнергии по свободным ценам из-за уже имеющихся долгов. ГП "Региональные электрические сети" намерено полностью прекратить распределение электроэнергии этим шахтам.

"Сами шахты не имеют средств расплатиться с долгами, потому что перед ними за отгруженный уголь задолжали другие государственные предприятия "Госуглепостав" и знаменитое "Центрэнерго", — добавил он.