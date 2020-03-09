ЛОНДОН, 9 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Страны-участницы ОПЕК+ могут вернуться к переговорам о параметрах сделки по сокращению добычи нефти, если их условия удовлетворят Россию и Саудовскую Аравию. Такое мнение выразил главный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке — доллар стоил дороже 75 рублей, евро — выше 86 рублей.

Как отметил собеседник РИА Новости, падение рынков в понедельник, спровоцированное коронавирусом и обвалом цены на нефть, экономистам предстоит проанализировать и изменить имеющиеся экономические прогнозы.

"Этот (обвал) меняет прогнозы по облигациям, доходностям, ожидаемым процентным ставкам, инфляции, остаткам на текущих счетах и валютам. Каждый экономист должен разорвать все свои старые прогнозы и начать все заново", — сказал Робертсон, отметив, что пока точные прогнозы по ситуации на финансовых рынках делать преждевременно.

Говоря об ОПЕК+, он отметил, что пока сохраняются шансы на возвращение альянса за стол переговоров.

"ОПЕК + выглядит раненым, но он может вернуться через несколько месяцев, если это устроит и Россию, и Саудовскую Аравию", — предположил эксперт.