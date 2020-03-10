ЛОНДОН, 10 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. "Ценовая война" на рынке нефти после распада сделки ОПЕК+ осложняется вспышкой коронавируса в мире, участникам нефтяной отрасли в условиях цен на нефть ниже 40 долларов за баррель предстоит серьезная реструктуризация бизнеса, такое мнение высказали эксперты аналитической компании Wood Mackenzie из Великобритании в связи с обвалом цен на нефть и мировых рынков.

Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

По словам старшего вице-президента Wood Mackenzie Тома Эллакотта, это не первая война на рынке нефти, последнюю участники рынка наблюдали в 2015-2016 годах, когда участники картеля не могли договориться о квоте на добычу.

"Это не первая ценовая война. Но сейчас спрос на нефть ослаблен из-за вспышки коронавируса, подавляющего рост мировой экономики", — отметил он в комментарии, направленном РИА Новости.

По мнению эксперта, обвал цен может стать причиной "новой фазы глубокой реструктуризации отрасли", который будет похож на изменения, которые проходила индустрия в конце 1990-х годов.

Впрочем, после последнего обвала цен в 2015 году финансовое положение нефтяных компаний выглядит гораздо лучше, а сами компании – более подготовленными, отметил Эллакотт.

"По нашим оценкам, многим компаниям, чтобы достичь уровня безубыточности в 2020 году, необходима средняя цена на нефть марки Brent в размере 53 долларов за баррель", — добавил эксперт.

В аналитической компании считают, что если цены на нефть будут оставаться ниже 40 долларов за баррель, то многим компаниям придется прибегнуть к жестким сокращениям расходов, заморозить запуск новых проектов, включая разведку новых месторождений.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735 человек, скончались 3119 людей, излечились 58 600 заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.