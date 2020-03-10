МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. США будут противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств "манипулировать нефтяными рынками", заявила представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс.

"Администрация Трампа внимательно следит за воздействием на мировые нефтяные рынки коронавируса (COVID-19) и прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+. Попытки государственных субъектов манипулировать нефтяными рынками подчеркивают значимость США как надежного поставщика энергии для партнеров и союзников по всему миру. Соединенные Штаты, как крупнейший в мире производитель нефти и газа, могут и будут противостоять этой нестабильности", — говорится в заявлении минэнерго.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта.

Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%.

Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.