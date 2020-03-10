БРЮССЕЛЬ, 10 мар /ПРАЙМ/. Участники ОПЕК+ выбрали не самое лучшее время для проведения важной встречи, было необходимо дождаться, пока рынки успокоятся, но шанс на возобновление договоренности крупнейших экспортеров нефти Саудовской Аравии и России сохраняется. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт по рынку нефти из Кувейта Камель аль-Харами.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

"Бала проявлена поспешность в проведении встречи ОПЕК+ в нынешних исключительных условиях, связанных с распространением коронавируса. Было необходимо дождаться, пока рынки стабилизируются, особенно с учетом того, что Китай объявил о снижении потребления", — считает эксперт.

По его мнению, от падения нефтяных котировок пострадали все, но все-таки экспортеры находятся в разных ситуациях. В частности, аль-Харами отметил, что Саудовская Аравия, в отличие от России, полностью зависит от нефтяного экспорта. Более того, Эр-Рияд понес финансовые потери из-за введения ограничений на совершение умры (малого паломничества к святыням ислама) в связи с распространением коронавируса, а также от отмены авиасообщения с рядом государств, напомнил эксперт.

При этом аль-Харами указал, что от повышения предложения нефти на рынке также никто не выиграет. "Нефтяные рынки не смогут принять увеличение добычи из-за стагнации и слабости мировой экономики", — пояснил собеседник агентства.

По словам аль-Харами, рыночные механизмы будут устанавливать цены в ближайшее время. "Затем альянс с Россией будет восстановлен с целью регулирования рынков и цен", — заключил кувейтский эксперт.