ВАШИНГТОН, 10 мар /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия будет практически единственным рентабельным поставщиком нефти при цене 30 долларов за баррель, заявил директор Центра экономических исследований Дин Бейкер.

"Мы в ситуации, когда Саудовская Аравия — определенно единственный производитель, который останется рентабельным при ценах даже 30 долларов за баррель, потому что нефть там настолько дешевая, но в остальном мире эти цены нерентабельны", — заявил экономист в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что к настоящему времени рынок нефти был перенасыщен, что стало особенно очевидно в условиях сокращения потребления, произошедшего на фоне коронавируса.

По его словам, "возможно, некоторые российские производители смогут работать с прибылью, но в остальном мире добывать нефть значительно дороже, и совершенно точно американские производители сланцевой нефти не смогут работать с прибылью при цене 30 долларов за баррель, в этом нет сомнений".

"Даже при цене 45-50 долларов за баррель американские производители будут едва выходить на уровень рентабельности", — сказал эксперт.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Банк Goldman Sachs на фоне паники на нефтяном рынке не исключил падения стоимости барреля нефти до 20 долларов.