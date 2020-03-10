ВАШИНГТОН, 10 мар /ПРАЙМ/. Резкий обвал цен на нефть произошел из-за провала переговоров РФ и Саудовской Аравии по объемам добываемой нефти, считает глава американского Института социальных исследований (Trilateral: Institute for Social Research) Виджай Прашад.

Нефтяные котировки в понедельник обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

"В этот раз в пятницу в Вене Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об объемах добываемой нефти, и после этого саудиты решили самостоятельно решить эту проблему. Они немедленно объявили об увеличении объемов добычи за счет резервов, и это, конечно, стало существенной причиной, почему нефтяные цены обрушились так резко", — сказал эксперт в эфире радио "Спутник".

Он напомнил, что после расширения ОПЕК до ОПЕК+ "Саудовская Аравия и Россия как крупнейшие производители нефти должны были договариваться … о количестве добываемой нефти и соответственно о том, по какой цене эта нефть будет экспортироваться ими и другими странами ОПЕК+".

"В последние пару лет было определенное понимание на этот счет, правда, в 2016 году Саудовская Аравия самостоятельно начала качать существенно больше нефти. В то время ее основным врагом была сланцевая нефть и, качая огромные объемы нефти, саудиты тогда смогли нанести урон производителям сланца. Но это серьезно и негативно отразилось на финансах и самой Саудовской Аравии", — пояснил эксперт.