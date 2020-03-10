БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мар /ПРАЙМ/. Власти Эквадора меняют министра энергетики и невозобновляемых природных ресурсов, решение сделать экс-генсека ОПЕК Рене Ортиса главой этого ведомства совпало с обвалом мировых рынков нефти, следует из сообщения издания El Comercio.

"Я только что вышел из администрации президента, где принял предложение (стать министром энергетики) от главы государства", — сказал сам Ортис газете.

Ортис, имеющий 25-летний опыт работы в нефтяной сфере, сменит Хосе Агусто Брионеса, который покидает пост по состоянию здоровья.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Эквадор с 2020 года покинул ОПЕК. Причиной такого решения власти страны назвали политику по увеличению государственных доходов.