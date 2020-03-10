АЛМА-АТА, 10 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства во вторник дал ряд поручений по минимизации влияния обвала мировых рынков на экономику Казахстана, подчеркнув, что главным приоритетом этих мер является поддержание благосостояния населения.

В понедельник правительство и Национальный банк в совместном обращении заявили, что обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий от ситуации на мировых рынках и обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики. Нацбанк во вторник повысил базовую ставку с 9,25% до 12% и заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации валютного рынка.

"Наша общая задача — это обеспечение социальной стабильности и занятости. Особое внимание необходимо уделить сохранению действующих и созданию новых рабочих мест. Подчеркиваю – все социальные обязательства государства будут исполнены. Все пенсии и пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме", — сказал Мамин.

Премьер, возглавляющий республиканский штаб оперативного реагирования на ситуацию в мировой экономике, сообщил, что правительство проработало несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Разработан ряд мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на национальную экономику.

Глава правительства поручил акиматам (местные администрации) обеспечить эффективную работу стабилизационных фондов для проведения товарных интервенций на рынках по социально значимым товарам.

Премьер поручил фонду национального благосостояния "Самрук-Казына", национальным управляющим холдингам и другим подотчетным правительству организациям согласовывать свои операции на валютном рынке с Национальным банком. Министерству финансов совместно с госорганами поручено в недельный срок внести предложения по пересмотру приоритетов бюджетных расходов с переносом сроков реализации неприоритетных инвестиционных проектов.