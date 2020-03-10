НУР-СУЛТАН, 10 мар — ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показала свою эффективность, 18 марта пройдет техническая комиссия, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Казахстан будет придерживаться плана добычи нефти на 2020 год

"Сделка ОПЕК по сокращению, сдерживанию и мониторингу, взаимодействию показала свою эффектность. Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально, и 18 марта будет проведена техническая комиссия, там наверняка будут обсуждаться вопросы дальнейшие", — сказал Ногаев журналистам.

Он отметил, что "договоренность всегда шла на пользу". "Время покажет, какие дальнейшие действия будут от членов ОПЕК и ОПЕК+", — заявил Ногаев журналистам.

По его словам, на технической комиссии, запланированной на 18 марта, Казахстан будет представлен на уровне директора департамента министерства энергетики. "Там не будут рассматриваться вопросы продления или приостановления — это не та комиссия, это какие-то рабочие моменты, подготовка к принятию решения", — добавил министр.