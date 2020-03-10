МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Газпром" возобновляет продажу иностранной валюты на внутреннем рынке на регулярной основе, сообщил зампред правления газового холдинга Фамил Садыгов агентству Bloomberg.

Как отметил Садыгов, основные расходы компании осуществляются в рублях, а их основной объем традиционно приходится на второй-четвертый кварталы. В первом квартале присутствие компании на валютном рынке носило нерегулярный характер.

Сейчас "Газпром" продает валюту, привлеченную в ходе размещения евробондов в феврале, а также реализует экспортную выручку для покрытия своих инвестиционных и операционных расходов, пишет агентство.