МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Технический комитет экспертов ОПЕК+ планируется 18 марта, в нем возможно участие России, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики РФ.

"На 18 марта планируется техкомитет ОПЕК+, он может пройти в режиме вебкаста или очно", — сказали в министерстве, отметив, что возможно участие России.

Очередная встреча представителей ОПЕК+ прошла 6 марта, на ней участники не смогли достичь новых договоренностей — изменения их параметров либо продления срока действия сделки. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

Нефтяные котировки на этом фоне в понедельник обвалились на 30%. Негатива добавили сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) об ограничении добычи нефти действует с начала 2017 года и в настоящий момент предполагает ее сокращение на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года вплоть до конца текущего марта.