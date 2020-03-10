МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро", приходящаяся на акционеров, по МСФО в 2019 году выросла на 13% и составила 18,856 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании по договорам с покупателями выросла на 3%, до 80,3 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 13% и составила 23,06 миллиарда рублей.

EBITDA компании в 2019 году выросла на 6% в годовом выражении, до 29,6 миллиарда рублей.

Капитальные затраты "Юнипро" с учетом инвестиций в дочерние компании в 2019 году увеличились незначительно по сравнению с показателем предыдущего года — на 1,4% — и составили 14,2 миллиарда рублей, следует из презентации компании.

"Капитальные затраты в основном связаны с продолжением ремонтно-восстановительных работ на Березовской ГРЭС", — говорится в презентации.