МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum сообщила о намерении сократить квартальные дивиденды компании, капитальные и корпоративные расходы в ответ на снижение цен на нефть.

"Occidental Petroleum Corporation сегодня объявила, что совет ее директоров одобрил сокращение квартальных дивидендов компании до 0,11 доллара на акцию с 0,79 доллара, начиная с июля 2020 года. Компания также объявила, что сократит капитальные расходы в 2020 году до 3,5 миллиарда долларов с 5,2 миллиарда и обеспечит дополнительное снижение операционных и корпоративных расходов", — говорится в пресс-релизе компании.

Компания также отметила, что эти меры позволят обеспечить положительный денежный поток при цене нефти марки WTI в 30 долларов за баррель, без учета выгоды от хеджирования. В результате, компания сможет успешно функционировать в условиях низких цен на сырьевых рынках.

В понедельник цены на нефть обрушились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу.

Occidental Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Центральный офис компании находится в Хьюстоне.