МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду встретится со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Как сообщила пресс-служба российского кабмина, в ходе беседы планируется "обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии".

Как сообщала накануне пресс-служба правительства республики, в рамках визита Румаса в Москву планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Встреча глав правительств пройдет на фоне падения мировых цен на нефть.

Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

В понедельник падение цен достигало 30%. На этом фоне Румас заявил, что сложившаяся ситуация дает Минску дополнительные возможности договориться с РФ по поставкам сырья. Премьер-министр Белоруссии также добавил, что падение цен на нефть равным образом влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками.

Двадцать первого февраля белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой и заявил, что президент России Владимир Путин сделал Белоруссии "неожиданное предложение" по поставкам нефти в республику. По его словам, речь шла об уменьшении, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику, негативного для Минска эффекта от снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра в РФ. Он рассказал, что поручил премьер-министру Белоруссии изучить это предложение, чтобы правительства двух стран "наконец-то пришли к какому-то соглашению".

Комментируя слова белорусского лидера о 300 миллионах долларов компенсации Минску пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы двух стран в состоявшемся телефонном разговоре обсуждали поставки нефти и диалог сторон продолжается, однако раскрывать нюансы не стал.

Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. В частности, есть договоренности о поставках сырья в марте компаниями "Сафмар" и ещё пятью небольшими российскими поставщиками, а также по поставке нефти, закупленной у трейдеров, морем через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге. Кроме того, в марте Азербайджан поставит Белоруссии три танкера нефти суммарным объемом около 250 тысяч тонн.

В правительстве республики сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщал, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что, опять же, предполагает их загрузку на 50%