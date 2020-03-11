МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность оказать федеральную помощь компаниям, занимающимся добычей нефти и газа, которые пострадали от снижения цен, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Белый дом обеспокоен тем, что многие энергетические компании, которые переживают трудности, могут быть вытеснены из бизнеса, если спад цен на нефть перейдет в фазу затяжного кризиса.

Источники сообщили газете, что власти могут выделить займы под низкие проценты тем компаниям, которые не могут получить кредит от крупных финансовых институтов.

В понедельник цены на нефть обрушились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу.