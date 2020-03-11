МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации в среду расскажет сенаторам о развитии энергетики в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Кроме того, пройдет "время эксперта" с участием председателя правления компании "Новатэк" Леонида Михельсона.

В повестке дня — поправки в Налоговый кодекс. Кроме этого, сенаторы обсудят вопрос, касающийся назначения негосударственных пенсий, законы о региональных омбудсменах, а также об упрощении процедуры получения российского гражданства для украинцев и белорусов. Документом предусматривается отмена экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.

Как ожидается, сенаторы рассмотрят изменения в закон "О некоммерческих организациях" в части совершенствования процедуры включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг и в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Речь идет об установлении административной ответственности за отказ для представителя социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами условиях. За подобное деяние предлагается ввести штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.