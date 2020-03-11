ВАШИНГТОН, 11 мар /ПРАЙМ/. Влияние спада цен на нефть на американских производителей сланцевой нефти будет недолгим, считает эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов.

"Одно из преимуществ сланцевой индустрии заключается в ее гибкости перед лицом цен на нефть. Сланцевые разработки не настолько долгосрочны, как у обычных производителей нефти. Так что даже если им придется остановить работу, то ее возобновление займет небольшое время", — сказал он в среду РИА Новости.

По его словам, производители сланцевой нефти ранее уже продемонстрировали свою устойчивость в ситуации падения цен, повышая эффективность добычи и уменьшая темпы ее падения.

"Так что, даже если и будет некоторое воздействие, то оно будет краткосрочным", — уверен эксперт.

В понедельник цены на нефть обрушились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу.