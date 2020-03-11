МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 04.39 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,61%, до 38,55 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,65%, до 35,27 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 3%, до 36,3 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть обрушились более чем на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI – с февраля 2016 года. Во вторник цены начали восстанавливаться и в ходе торгов котировки росли более чем на 10%.