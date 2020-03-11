МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в США на фоне обвала цен на нефть, но и расти не должны, заявил журналистам статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин, но расти они не должны, это точно", — сказал он в ответ на вопрос, снизятся ли цены на бензин в РФ вслед за снижением цен в США. Они снижаются из-за обвала нефтяных котировок.