МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Формат взаимоотношений стран сделки ОПЕК+ остался в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве, участники сделки продолжают мониторить ситуацию на рынке нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Saudi Aramco увеличит производственные мощности на 8%

"У нас в рамках Хартии формат взаимоотношений остался, не изменился. Мы с коллегами продолжаем ситуацию мониторить и будем общаться, потому что ситуация на рынке — это важно для всех экспортоориентированных стран", — сказал Новак.

Он добавил, что не обсуждал с бывшим министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом продолжение переговоров по ОПЕК+.

"Нет, не было у нас никаких обсуждений. И мы не связывались", — сказал Новак журналистам.

Днем ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Саудовской Аравии сообщала, что бывший министр энергетики ближневосточной страны аль-Фалих, при котором была создана сделка ОПЕК+, связывался с Новаком для обсуждения ситуации на рынке.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ

Изменений в механизм демпфера на фоне падения цен на нефть вносить не планируется, механизм работает, сообщил Новак.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

"У нас создан инструмент, он принят законодательством. В него никто никаких не планирует вносить изменений, он работает", — прокомментировал Новак вопрос о том, планируется ли вносить изменения в механизм демпфера, по которому компаниями из-за падения нефтяных цен придется доплачивать в бюджет с внутренних продаж.

Представители России точно примут участие в заседании технического мониторингового комитета ОПЕК+ в марте, добавил министр.

"Безусловно, да. У нас наши представители будут",- ответил Новак на вопрос, кто от РФ поедет на техкомитет ОПЕК+ 18 марта.

Во вторник два источника в альянсе ОПЕК+ сообщили РИА Новости, что заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+ может быть перенесено с 18 марта на конец месяца или апрель, планы по его проведению окончательно не зафиксированы.

Во вторник министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что 18 марта пройдет заседание техкомитета ОПЕК+. Эту информацию затем подтвердили РИА Новости в Минэнерго РФ, допустив участие во встрече представителей России.