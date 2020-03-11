МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Доля России на рынке сжиженного природного газа (СПГ) сегодня составляет 7%, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе выступления на заседании в Совете Федерации.

"Доля России в рынке СПГ увеличилась более чем в два раза и на сегодняшний день составляет 7%", — заявил он.

В январе Михельсон также сообщал, что доля "Новатэка" на мировом рынке сжиженного природного газа составила в 2019 году 5%.

Глава Минэнерго Александр Новак в конце декабря говорил, что по предварительным данным, рост производства СПГ в России в 2019 году составил 49,2% — до 40,2 миллиарда кубометров.