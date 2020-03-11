МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ играла важную роль в стабильности рынка нефти, для обеспечения баланса на нем и снижения волатильности необходимо новое соглашение, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Сделка ОПЕК+ стала жертвой коронавируса

"ОПЕК и ОПЕК+ играли важную роль в обеспечении стабильности на рынке. Министерство энергетики ОАЭ и отрасль считает, что необходимо новое соглашение для поддержания баланса и снижения волатильности рынка", — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Министр отметил, что ОАЭ разочарованы разрывом действующего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Однако сообщил, что в государстве достаточно производственных мощностей, которые будут быстро задействованы, учитывая сложившиеся обстоятельства.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В первом квартале 2020 года ОПЕК+ сокращали добычу на 1,7 миллиона баррелей.