МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Министерство энергетики России не исключает появления в будущем ситуаций на рынке, которые потребуют совместных действий с ОПЕК по регулированию добычи нефти, сообщил в интервью агентству Рейтер замглавы ведомства Павел Сорокин.

Он отметил, что дверь для партнеров из ОПЕК остается приоткрытой, а следующая встреча с организацией зависит от желания ее участников обсуждать ситуацию, пишет агентство.

"Рынок не совсем прямолинейный, всегда могут возникнуть ситуации, которые потребуют каких-то совместных действий (с ОПЕК)", — цитирует Рейтер Сорокина.