МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ считает неправильным дополнительно урезать добычу нефти в ситуации падающего спроса, когда дно неочевидно и неясно, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин.

"Бороться с ситуацией падающего спроса, когда дно неочевидно и неясно, где оно находится, мы не можем", — сказал Сорокин в интервью агентству Рейтер.

Именно поэтому, пишет Рейтер, Россия считала избыточным предложение ОПЕК с апреля увеличить сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать рынок в условиях вспышки коронавируса в мире. Российская сторона вместо этого предлагала на переговорах альянса в Вене на прошлой неделе пролонгацию действующего соглашения на второй квартал и не исключала дальнейшего его продления, отмечает агентство.