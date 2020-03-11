МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Себестоимость добычи нефти в России в зависимости от проекта составляет 9-20 долларов за баррель, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина.

"Себестоимость добычи в России, включая операционные и капитальные затраты, находится на уровне 9-20 долларов за баррель в зависимости от проекта", — пишет агентство, ссылаясь на замминистра.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

При этом по состоянию на 21.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,49% — до 35,93 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,64% — до 33,11 доллара за баррель.