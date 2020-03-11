КАИР, 11 мар /ПРАЙМ/. У Саудовской Аравии еще остается потенциал для увеличения добычи нефти в рамках "ценовой войны", заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Хедр.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. В среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

"Производственные мощности еще 30 лет назад достигали 14 миллионов баррелей ежедневно, во времена войны в Персидском заливе", — ответил эксперт на вопрос о потенциальном продолжении увеличения добычи Эр-Риядом.

"Таким способом Эр-Рияд демонстрирует свои мощности и посылает сигнал России, отвечая ей", — заявил Бу Хедр.

По мнению эксперта, увеличение добычи в среду стало "ответом" на решение РФ об "увеличении добычи на 500 тысяч баррелей".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил во вторник в интервью телеканалу "Россия 24", что Россия в краткосрочном периоде может нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе потенциал роста — до 500 тысяч баррелей в сутки.

Эксперт ожидает, что в ближайшие дни возможно достижение соглашения между РФ и ОПЕК.

"По-настоящему пострадают от "войны цен" и увеличения объемов добычи как со стороны Саудовской Аравии, так и РФ, производители сланцевой нефти – в основном США и Канада", — считает эксперт.