МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Задымление произошло на шахте "Заполярная-2" в Коми, сообщается на сайте МЧС по региону.

По данным ведомства, в 21.55 поступило сообщение о задымлении на шахте "Заполярная-2", блок "Воркутинская".

"Произошло задымление на магистральной конвейерной выработке, уклон —510, на отметке —620 метров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на место отправлены пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).