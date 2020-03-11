МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Все 122 горняка выведены на поверхность из шахты "Воркутинская" в Коми, из "Заполярной" осталось вывести 36, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что задымление произошло на шахте "Заполярная-2" в Коми. В "Северстали" сообщили, что началась полная плановая эвакуация работников из двух шахт — "Воркутинской" и "Заполярной". Необходимость эвакуации связана с тем, что шахты имеют единую вентиляционную систему.

"Из блока "Воркутинская" выведены все 122 человека. На 23.15 мск осталось вывести 36 человек из "Заполярной", — сказал собеседник агентства.

Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены 49 человек и 11 единиц техники.