МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. "Северсталь" сообщила, что при задымлении на шахте в Республике Коми никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что задымление произошло на шахте в Коми. В "Северстали" сообщили об эвакуации работников из двух шахт — "Воркутинской" и "Заполярной", которые имеют единую вентиляционную систему. Позднее МЧС сообщило, что все 242 горняка выведены на поверхность из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" после задымления.

"Все работники обеих шахт эвакуированы на поверхность. В шахте остаются только горноспасатели и члены вспомогательных горноспасательной службы из числа сотрудников "Воркутинской". Пострадавших нет", — говорится в сообщении "Северстали".