БЕЙРУТ, 12 мар /ПРАЙМ/, Михаил Алаеддин. Снижение цен на нефть напрямую вредит национальным интересам стран Персидского залива чья экономика зависит от стоимости барреля, а принять "самоубийственное решение" им могли подсказать США, считает ливанский эксперт в области экономики Искандер Кфури.

"Падение цен на нефть из-за увеличения объемов ее добычи ощутимо утопило рынки, что стало следствием неверной политики и серьезным испытанием для девяти арабских нефтедобывающих стран, большая часть из которых — в Персидском заливе. Понижение цен идет в разрез с их национальными интересами", — сказал Кфури РИА Новости.

"Сохраняется вопрос, кто подсказывает этим странам принимать такие самоубийственные решения?" — продолжил эксперт.

По его мнению, на подобном решении мог настоять Вашингтон, имея сильное влияние на руководство арабских нефтяных стран. "США могут и получить выгоду от падения цен, для последующей закупки по низкой стоимости в больших объемах для своего резерва. С другой стороны Вашингтон пытается снизить зависимость европейских рынков от России", — сказал Кфури.

По словам экономиста, вполне вероятно, что падение цен на нефть отрицательно скажется на курсе валют стран Персидского залива, а следовательно и на их валютных запасах, которые, возможно, придется задействовать для компенсации финансового дефицита. Это в свою очередь приведет к замедлению роста экономики этих стран, полагает эксперт.

"Влияние от падения цен иначе отразится на других арабских станах, которые не добывают нефть. Там тенденция должна быть положительная, и из нее смогут извлечь выгоду жители этих стран. И в том числе их правительства, которые смогут взбодрить их уставшие бюджеты", — рассказывает Кфури.

Собеседник считает, что правительства некоторых арабских стран, таких как Ливан, постараются воспользоваться падением цен на нефть, чтобы залатать дыры в бюджете и тем самым дать стимул своим проектам по развитию и реформам. Это спасет такие страны от банкротства, если падение цен на нефть будет продолжительным, считает специалист.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. При этом по состоянию на 21.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,49% — до 35,93 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,64% — до 33,11 доллара за баррель.