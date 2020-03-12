ВАШИНТОН, 12 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего по энергетике, президент консалтинговой группы Rapidan Energy Роберт МакНелли предполагает, что формат ОПЕК+ будет восстановлен к июню, а Саудовская Аравия и Россия достигнут соглашения по добыче.

"Я думаю, что они (Россия и Саудовская Аравия) рано или поздно встретятся и решат сократить добычу. Когда это может произойти? Когда фондовый рынок и экономика достаточно для этого упадут. Зависит от экономики и нефтяных цен, когда они обвалятся (а это неизбежно), тогда мы и увидим, что лидеры всерьез обеспокоятся", — сказал он РИА Новости.

По его словам, падение стоимости нефтяных фьючерсов, возможно, будет значительным: "Может, 20, может, 10, а может и 5 долларов за баррель".

Собеседник агентства напомнил, что планируется новая встреча ОПЕК в июне. "Не факт, что это произойдет там, но я думаю, что к июню ущерб будет очевиден и они договорятся о коллективном сокращении добычи", — считает он.

Роберт МакНелли — учредитель и президент Rapidan Group, ведущей консалтинговой группы по энергетике в США. Он является ассоциированным членом Центра по глобальной энергетической политике Колумбийского университета. В 2001-2003 был ведущим советником по внутренней и международной политике в области энергетики в администрации президента США Джорджа Буша.

Эпидемия коронавируса в последние месяцы оказала огромное влияние на глобальный нефтяной рынок: международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась — из-за разных взглядов ее участников на состояние рынка.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. Банк Goldman Sachs на фоне паники на нефтяном рынке не исключил падения стоимости барреля нефти до 20 долларов.