МЕХИКО, 12 мар /ПРАЙМ/. Действия Саудовской Аравии на рынке нефти являются частью региональной политики Эр-Рияда, которая включает изоляцию партнёров РФ в регионе, заявил РИА Новости экс-посол Мексики в Алжире, Тунисе, Ливии и Мавритании, эксперт Мексиканского совета по международным отношениям Comexi Эдуардо Рольдан.

"Очевидно, что Саудовскую Аравию не устраивают связи России и Ирана и решающая роль России в Сирии. (Их действия — ред.) направлены на то, чтобы сдержать продвижение России", — сказал посол.

По мнению эксперта, конфликт нефтяных цен между Россией и Саудовской Аравией — это противостояние политических позиций, которое нельзя рассматривать в отрыве от отношений Эр-Рияда с Ираном, Сирией, Катаром.

"Саудовской Аравии не понравились экономические и торговые отношения Катара и России. В усилия по изоляции Катара включились Египет, Арабские Эмираты и Бахрейн. Это региональная борьба за лидерство и спор политических эго", — добавил Рольдан.

Дипломат подчеркнул, что это не первый случай, когда Эр-Рияд снижает цены на нефть, преследуя собственные политические цели.

"Они играют за себя, поскольку имеют большие запасы нефти и средств и могут выдержать нужное время для достижения переговоров с Россией по поставкам нефти, например, в Европу. Или, хотя об этом пока не говорят, для достижения своих политических целей на Ближнем Востоке. Это повредит другим странам, хотя в реальной политике это часто не играет роли", — сказал Рольдан.

В понедельник нефть обваливалась на 30%, доходя до 30-35 долларов за баррель, после того как агентство Блумберг сообщило в воскресенье, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10-12 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности о сокращении добычи между ОПЕК+ по результатам последних переговоров. Также стало известно, что королевство намерено предложить своим покупателям скидки на поставки в размере 20%.

Позднее саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.