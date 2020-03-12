Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%, до $34,21 за баррель - данные торгов
МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 04.48 мск, майский фьючерс Brent дешевеет на 5,10%, до 34,21 доллара за баррель.
Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.
https://1prime.ru/energy/20200312/831059793.html