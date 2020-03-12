НУР-СУЛТАН, 12 мар — ПРАЙМ. Технический комитет экспертов стран соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+ может пройти в режиме селектора из-за коронавируса, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

"Был запланирован на 18 марта технический комитет ОПЕК+, на сегодняшний день ещё планируется, рассматривается проведение, но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора, через телесвязь", — сказал Ногаев журналистам. По его словам, это связано с ситуацией по коронавирусу.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

В свою очередь глава "Лукойла" Вагит Алекперов надеется, что техкомитет ОПЕК+ по итогам встречи в марте найдет совместное решение для стабилизации цен на нефть. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду сообщил, что представители России примут участие в заседании технического мониторингового комитета ОПЕК+ 18 марта.