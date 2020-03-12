ДОХА, 12 мар /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Мир ждет ожесточенная ценовая война между нефтедобывающими странами, но даже в случае договоренности между ними цены на нефть не поднимутся сильно, если не удастся победить коронавирус, сказал РИА Новости в четверг доцент факультета бизнеса и экономики Катарского университета Абдессамад аль-Азани.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В среду саудовская Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

"Открыта дорога к ожесточенной ценовой войне не только между Саудовской Аравией и Россией, но и США появляются на горизонте, производство их сланцевой нефти находится теперь под серьезной угрозой из-за обещаний наводнения рынка большим количеством нефти из стран Персидского залива, особенно из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также, возможно, из Кувейта. При этом все стороны испытают на себе отрицательное влияние роста нефтедобычи и падения цен. Саудовская Аравия развязала войну, как принято говорить, "против себя и против врагов", — считает аль-Азани.

По его мнению, в настоящее время нет поводов для оптимизма насчет роста цен на нефть в ближайшем будущем, потому что техническая встреча представителей стран ОПЕК+ в Вене 18 марта, скорее всего, не состоится, не исключено, что цена за баррель нефти может опуститься и до 20 долларов.

Источник РИА Новости в ОПЕК подтвердил информацию, что запланированное на 18 марта заседание техкомитета ОПЕК+, отменено. Ранее в четверг источник сообщил РИА Новости, что секретариат ОПЕК разослал приглашения странам ОПЕК+ для участия в заседании технического мониторингового комитета альянса 18 марта в формате видеоконференции.

"Главная проблема, что спрос на нефть значительно упал, и экономики многих стран страдают из-за распространения коронавируса, если появятся признаки сокращения нефтедобычи, это может стабилизировать цены на уровне до 40 долларов, но для того, чтобы им подняться выше 40 долларов, необходимо решение главной проблемы — устранение угрозы распространения коронавируса", — заключил эксперт.