МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) заметным снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 17,32%, до 3,72 доллара, "Новатэка" — на 15,34%, до 106,25 доллара, "Лукойла" — на 13,9%, до 58,89 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 9,77%, до 4,32 доллара, "Газпром нефти" — на 24,3%, до 17,6 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 18,95%, до 23,1 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 7,61%, до 10,38 доллара, НЛМК — на 11,66%, до 14,52 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 18,97%, достигнув 0,82 доллара, Сбербанка — 12,63%, до 9,39 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 17,24%, до 12,91 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 16,49%, до 3 долларов, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 19,64%, до 6,52 доллара, "Ленты" — выросла на 19,81%, до 2,39 доллара.