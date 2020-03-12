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МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. "Газпром нефть" уверена в исполнении своей инвестиционной программы в 2020 году, большинство проектов компании устойчивы к низким ценам на нефть, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Если говорить о данной цене, 35 долларов за баррель, то "Газпром нефть" и в прошлом, и несколько лет назад, и уже продолжительное время делает расчеты устойчивости нашей производственной программы и бизнес-планов, и в том числе нашей инвестиционной программы к низким ценам, стресс-сценарии. Для нас 35 долларов — как раз это стресс-сценарий. И те решения, которые мы принимали по производственному плану, и по бизнес-плану, и по инвестиционной программе — большинство наших проектов устойчивы к таким низким ценам", — сказал Дюков.

Он добавил, что какие-то дополнительные расчеты будут нужны, чтобы уточнить возможности компании по финансированию инвестиционной программы в этом году. "Но на данный момент представляется, и более того, уверен, что мы сумеем выполнить ту инвестиционную программу, которую мы планировали на этот год. И, соответственно, выполнить производственный план", — подчеркнул он.

Более того, глава "Газпром нефти" сообщил, что стрессовый сценарий компании будет пересмотрен. "Если говорить о наших планах на этот год и на следующий год, то они потребуют уточнения. Безусловно, мы пересмотрим наш стрессовый сценарий, и сценарий 35 (долларов за баррель — ред.) станет нашим базовым сценарием. Соответственно, появится новый стрессовый сценарий", — сказал он.

Дюков отметил, что даже с учетом провала переговоров по ОПЕК+ "Газпром нефть" рассчитывает на увеличение добычи нефти и конденсата на месторождениях компании.