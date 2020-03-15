КИЕВ, 15 мар — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" ожидает в мае 2020 года устные слушания в суде Гааги по делу о потере активов в Крыму, на окончательное решение компания рассчитывает к середине 2021 года.

"Размер убытков плюс проценты оцениваем примерно в 8 миллиардов долларов. Устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 в Гааге. Окончательное решение по сумме компенсации ожидается к середине 2021 года", — сообщается в Facebook "Нафтогаза".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. После этого, по его словам, "остается пройти вторую стадию", касающуюся стоимости этих активов.

В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку. В феврале текущего года "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.