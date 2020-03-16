МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "Газпром" в понедельник начал профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири", по которому идет экспорт газа в Китай, планирует завершить их до 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Сегодня в 5.00 часов по московскому времени на "Силе Сибири" начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", — говорится в сообщении.

"Газпром" отмечает, что даты проведения работ согласованы с китайской CNPC.

Ранее в марте российская компания сообщала, что стороны договорились проводить плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по "восточному маршруту". Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Сумма контракта — 400 миллиардов долларов.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года. В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году – до 10 миллиардов, в 2022 году – до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году.