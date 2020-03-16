МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Совладелец и президент "Лукойла" Вагит Алекперов 11 марта купил на внебиржевом рынке 200 тысяч обыкновенных акций компании на сумму 949,96 миллиона рублей, увеличив прямую долю в компании до 3,11% с 3,081%, говорится в сообщении "Лукойла".

"Изменение размера доли участия в уставном капитале ПАО "Лукойл" связано с покупкой указанным лицом на внебиржевом рынке 11 марта 2020 года 200000 обыкновенных акций ПАО "Лукойл" на сумму 949 960 000,00 рублей", — говорится в сообщении.

Таким образом, прямая доля Алекперова в компании увеличилась до 3,11% с 3,081%, отмечает "Лукойл".

Акции "Лукойла" на Мосбирже во вторник, 10 марта, были в лидерах падения из-за обвала нефтяных цен, потеряв за день 18,65%. На следующий день котировки отскочили, и бумаги компании подорожали на 7,9%. Аналитики называли причиной новости о том, что "Лукойл" сможет проводить buy back за счет заемных средств, не уменьшая дивиденды.