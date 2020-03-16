МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Финский энергоконцерн Fortum (включает в себя в России активы "Фортум" и ТГК-1) отменил годовое общее собрание акционеров (ГОСА) и перенес его на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

"Fortum воспринимает угрозу коронавируса всерьез и, руководствуясь развитием ситуации, а также сегодняшним заявлением правительства Финляндии, решил отменить завтрашнее годовое общее собрание", — говорится в сообщении.

В понедельник правительство Финляндии объявило об ограничении публичных собраний до 10 человек. В этой связи совет директоров Fortum принял решение отменить ГОСА, несмотря на то, что такой вид собраний не является публичным, отмечает компания. Fortum переносит собрание на более поздний срок, конкретная дата не уточняется.

Fortum – финский концерн в области энергетики. Штаб-квартира корпорации Fortum находится в Эспоо, Финляндия. Дивизион "Россия" финского концерна Fortum представляет энергокомпания "Фортум", которая занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,5 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).