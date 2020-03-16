МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в апреле вырастет по сравнению с мартом на 18 тысяч баррелей в день, или на 0,2%, до 9,075 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе, самое большое увеличение добычи ожидается на месторождении Permian — на 38 тысяч, до 4,792 миллиона баррелей в день. Добыча на Anadarko, на мнению EIA, сократится при этом на 10 тысяч, до 517 тысяч баррелей в день, на Niobrara — на 8 тысяч, до 766 тысяч баррелей в день.

Также управление ожидает, что на месторождениях Bakken и Eagle Ford в апреле добыча увеличится на 1 тысячу баррелей нефти на каждом, до 1,468 миллиона и 1,344 миллиона в день соответственно, а добыча на Appalachia сохранится на уровне марта в 149 тысяч баррелей, на Haynesville — в 39 тысяч в день.

EIA также ожидает в апреле общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 188 тысяч кубических футов, до 84,979 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в феврале сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 60, до 7 637.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.