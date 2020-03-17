Мировые цены на нефть растут более чем на 3% - данные торгов
МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
Ранее в ходе торгов нефть марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Процентное падение цены превышало 12% у Brent и 10% — у WTI.
По состоянию на 3.45 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,55%, до 29,96 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent дорожает 3,38%, до 30,62 доллара за баррель.
https://1prime.ru/energy/20200317/831089800.html