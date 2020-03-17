МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбикского пролива, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

По данным на утро вторника, трубоукладчик приближается к Мозамбикскому проливу в западной части Индийского океана, разделяющему Африку и остров Мадагаскар. Судно при этом уже миновало свой пункт назначения — египетский порт Суэц, куда оно должно было прибыть ориентировочно 25 марта.

Согласно данным другого портала по отслеживанию судов, Myshiptracking, "Академик Черский" теперь направляется в порт Мапуту на юге Мозамбика и по оценкам портала должен дойти туда 23 марта.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского"- это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.