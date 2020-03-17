МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в 2019 году упала в 8,6 раза по сравнению с 2018 годом и составила 895,7 миллиона рублей, следует из материалов компании.

В феврале компания сообщала, что чистая прибыль компании по итогам 2019 года ожидается на уровне 7,4 миллиарда рублей с учетом Рефтинской ГРЭС, без учета — 4,6 миллиарда.

Выручка компании за год снизилась на 10,1% — до 65,8 миллиарда рублей.

"Наибольшее влияние на наши финансовые результаты за 2019 год оказал вывод из портфеля активов компании Рефтинской ГРЭС. В то же время нам удалось достичь прогнозных показателей, в первую очередь, за счет благоприятных цен на рынке электроэнергии, а также эффективных действий в области оптимизации затрат", — прокомментировал результаты глава компании Карло Палашано Вилламанья.

"Мы идем по пути создания устойчивой бизнес-модели с фокусом на реализацию проектов ветроэнергетики, а также повышения эффективности наших газовых станций благодаря реализации проектов модернизации", — добавил он.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения продажи станции ее новому владельцу "Кузбассэнерго".