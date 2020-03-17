МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 4-5%, трейдеры опасаются за влияние коронавируса на баланс спроса и предложения нефти в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.36 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,56% — до 28,68 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 5,38%, до 27,44 доллара за баррель.

Риски вокруг коронавируса продолжают сдерживать нефтяные цены. Эксперты опасаются, что ситуация вокруг заболевания и связанных с ним карантинных мер сдержит мировую экономику, что отразиться на нефтяном спросе.

Негативно сказывается на торгах и срыв сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти, теперь участники торгов ожидают, что страны-участницы начнут наращивать добычу. Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт нефти до рекордной отметки свыше 10 миллионов баррелей в день с мая.