МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. "Новатэк" принимает все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса на объектах группы и следует предписаниям властей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"ПАО "Новатэк" предпринимает все разумные и необходимые меры в целях недопущения появления и распространения COVID-19 на объектах группы компаний, в том числе выполняет все предписания и рекомендации местных властей и главного государственного санитарного врача РФ", — сказали в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.