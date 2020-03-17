МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. "Энел Россия" перевела часть сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В связи с быстрым распространением заболевания коронавирусом (COVID-19) во всем мире, ПАО "Энел Россия" ввело режим удаленной работы для своих сотрудников по всей России, за исключением тех видов деятельности, которые необходимы для обеспечения бесперебойного обслуживания электростанций. Сотрудники функций эксплуатации и ремонта, совместно с отделом охраны труда и промышленной безопасности, продолжают осуществлять управление и обслуживание электростанций в соответствии с утвержденным графиком, с учетом повышенных мер предосторожности", — сообщили в компании.

"Энел Россия" отмечает, что постоянно отслеживает информацию о коронавирусе и принимает превентивные меры в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и органов государственной власти РФ. "На данном этапе преждевременно говорить о том, в каком формате будет проведено ГОСА (годовое собрание акционеров — ред.)", — добавили в компании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.