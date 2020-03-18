ЯКУТСК, 18 мар — ПРАЙМ. Подозрение на коронавирус выявили у гендиректора Якутской топливно-энергетической компании Андрея Коробова, сообщается на сайте ЯТЭК.

"Генеральный директор ПАО "ЯТЭК" Андрей Коробов почувствовал недомогание, обратился к медикам для сдачи анализов на коронавирусную инфекцию. Выявлено подозрение на наличие коронавируса, до окончательного подтверждения диагноза он госпитализирован", — говорится в сообщении. Титов ожидает, что ЦБ РФ защитится от коронавируса повышением ставки

Как сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев, в регионе "выявлен один больной, предварительно, с положительными анализами по коронавирусной инфекции". "Мы ждем окончательного подтверждения из Новосибирска до конца сегодняшнего дня", — сказал он.

По его словам, ЯТЭК переведена на удаленное управление. По его словам, гендиректор компании недавно прилетел в Якутск из Москвы.

"Роспотребнадзором ведется работа с пассажирами, которые прилетели в Якутск бизнес-классом 11 марта рейсом самолета авиакомпании "Аэрофлот". Лица известны, устанавливаются их контакты. Так как под подозрением находится и супруга гендиректора, хотя у нее анализы отрицательные, проверка ведется и по лицам, летевшим в бизнес-классе самолета S7. По другим лицам, находившимся в Якутске под подозрением на коронавирус, поступили отрицательные результаты анализы", — отметил глава Якутии.